“Цілком можливо”, – легіон “Свобода Росії” про громадянську війну в РФ

Головна ціль операції, яку проводять легіон «Свобода Росії» разом з «РДК» на території Бєлгородської області – це знищення «путінського» режиму.

Про це в етері нацмарафону повідомив представник легіону «Свобода Росії» на позивний «Цезар».

«Бійці легіону «Свобода Росії» – це громадяни Росії, які не визнають політику «путінського» режиму та не схвалюють агресію, яку він почав проти України багато років тому. Наша подальша мета — не лише звільнення України, а знищення «путінської» диктатури та повернення Росії до нормального існування», – зазначив «Цезар».

«Цезар» також припустив, що початок операції на території Бєлгородщини може призвести до громадянської війни у Росії.

«Цілком можливо, що так у майбутньому воно і буде. Тому що «путінський» режим не буде без кровопролиття. Путін уже довів, що він задля збереження своєї влади готовий гнати на смерть сотні тисяч своїх громадян. Наше завдання якнайшвидше припинити цю війну і змінити політичний настрій в Росії», – додав представник легіону.

«Цезар» також пояснив, що крайньою точкою для початку операції стали масові повідомлення мешканців Бєлгородської області до бійців легіону.

«Останньою точкою для їхнього терпіння стало бомбардування Бєлгорода російською авіацією. Війна – це обопільно сторонній меч, й несучи горе і руйнування на землю сусідів можна самим зіткнутися з горем та руйнуванням», – додав «Цезар».

У легіоні також зазначили, що демілітаризація прикордонних з Україною областей тільки почалася.

«Демілітаризація прикордонних з Україною областей тільки починається, і її буде доведено до повного логічного завершення. Після закінчення війни у прикордонних областях Росії не буде жодної загрози для України», – зазначили в легіоні.

Нагадаємо, “Свобода Росії” та “РДК” близько 14:00 заявили про “звільнення” Козинки у Бєлгородській області, а також про просування до населеного пункту Грайворон з метою створення демілітаризованої зони. Україна спостерігає за операцією, але не має до цього відношення, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що у регіоні введений режим контртерористичної операції.

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