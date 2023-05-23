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Жителей Харьковского района предупреждают о взрывах до 13:00

Общество 12:08   23.05.2023
Виктория Яковенко
Жителей Харьковского района предупреждают о взрывах до 13:00

23 мая в Харьковском районе работают пиротехники.

«С 12.00 до 13.00 планируется подрыв взрывоопасного предмета в селе Русская Лозовая Дергачевской громады», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 12:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая в Харьковском районе работают пиротехники.".