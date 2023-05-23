Жителей Харьковского района предупреждают о взрывах до 13:00
23 мая в Харьковском районе работают пиротехники.
«С 12.00 до 13.00 планируется подрыв взрывоопасного предмета в селе Русская Лозовая Дергачевской громады», — предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая в Харьковском районе работают пиротехники.".