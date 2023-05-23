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Мешканців Харківського району попереджають про вибухи до 13:00

Суспільство 12:08   23.05.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців Харківського району попереджають про вибухи до 13:00

23 травня у Харківському районі працюють піротехніки.

«З 12.00 до 13.00 планується підрив вибухонебезпечного предмета в селі Руська Лозова Дергачівської громади», – попередили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 12:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня у Харківському районі працюють піротехніки.".