Мешканців Харківського району попереджають про вибухи до 13:00
23 травня у Харківському районі працюють піротехніки.
«З 12.00 до 13.00 планується підрив вибухонебезпечного предмета в селі Руська Лозова Дергачівської громади», – попередили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня у Харківському районі працюють піротехніки.".