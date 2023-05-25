Масштабный пожар произошел на трассе Киев-Харьков: взорвался бензовоз (видео)
Фото: Андрей Небитов
Около 12:00 на автодороге Киев – Харьков, возле села Бзов, что в Броварском районе Киевщины, произошло ДТП – бензовоз «слетел» с дороги и загорелся.
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
«Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание», — уточнил Небитов.
Также, по данным Небитова, в результате взрыва водитель бензовоза погиб.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 на автодороге Киев – Харьков, возле села Бзов, что в Броварском районе Киевщины, произошло ДТП – бензовоз «слетел» с дороги и загорелся.".