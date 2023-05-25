Масштабный пожар произошел на трассе Киев-Харьков: взорвался бензовоз (видео)

Около 12:00 на автодороге Киев – Харьков, возле села Бзов, что в Броварском районе Киевщины, произошло ДТП – бензовоз «слетел» с дороги и загорелся.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

«Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание», — уточнил Небитов.

Также, по данным Небитова, в результате взрыва водитель бензовоза погиб.