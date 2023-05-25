Масштабна пожежа сталася на трасі Київ-Харків: вибухнув бензовоз (фото, відео)
Фото: Андрій Нєбитов
Близько 12:00 на автодорозі Київ – Харків, біля села Бзів, що в Броварському районі Київщини, сталася ДТП – бензовоз «злетів» з дороги і загорівся.
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.
«Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, сталось займання», – уточнив Нєбитов.
Також, за даними Небєтова, внаслідок вибуху водій бензовоза загинув.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 14:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 на автодорозі Харків – Київ, біля села Бзів, що в Броварському районі Київщини, сталася ДТП – бензовоз «злетів» з дороги і загорівся.".