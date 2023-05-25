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Масштабна пожежа сталася на трасі Київ-Харків: вибухнув бензовоз (фото, відео)

Суспільство 14:57   25.05.2023
Вікторія Яковенко
Масштабна пожежа сталася на трасі Київ-Харків: вибухнув бензовоз (фото, відео) Фото: Андрій Нєбитов

Близько 12:00 на автодорозі  Київ – Харків, біля села Бзів, що в Броварському районі Київщини, сталася ДТП – бензовоз «злетів» з дороги і загорівся.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, сталось займання», – уточнив Нєбитов.

Також, за даними Небєтова, внаслідок вибуху водій бензовоза загинув.

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Фото: Андрій Нєбитов

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 14:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 на автодорозі Харків – Київ, біля села Бзів, що в Броварському районі Київщини, сталася ДТП – бензовоз «злетів» з дороги і загорівся.".