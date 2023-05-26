Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»

С 09:00 27 мая до 09:00 28 мая временно отключат воду из-за ремонта на водоводе на улице Гостинной, сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Не будет воды у жителей следующих улиц:

Новобаварский, многоквартирные дома: ул. Власенко, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, ул. Крестьянская, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-я, 34, 34-я, 36, 76, ул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, ул. Москалевская, 108, 110, 112, 170, 172, 174; частный сектор: ул. Федьшерская, ул. Жутовская, ул. Сущенская, ул. Служебная, ул. Лютивская, ул. Текстильная, ул. Москалевская, пер. Кубраковский, пров. Орача, ул. Орача, пер. Краматорский, ул. Светлановская, ул. Боровая, ул. Торговая ул. Пилиповская, ул. Арсенальная, ул. Ключевая, ул. Кривомазовая, пер. Советский, пров. Еремеевский.

Основьянский район, частный сектор: ул. Биологическая ул. Диканевская.

На время проведения ремонта воду будет подвозить автоцистернами КП «Харьковводоканал».

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