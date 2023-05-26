Live
  • Суббота 27.05.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»

Общество 23:56   26.05.2023
Оксана Якушко
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»

С 09:00 27 мая до 09:00 28 мая временно отключат воду из-за ремонта на водоводе на улице Гостинной,  сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Не будет воды у жителей следующих улиц:

Новобаварский, многоквартирные дома: ул. Власенко, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, ул. Крестьянская, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-я, 34, 34-я, 36, 76, ул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, ул. Москалевская, 108, 110, 112, 170, 172, 174; частный сектор: ул. Федьшерская, ул. Жутовская, ул. Сущенская, ул. Служебная, ул. Лютивская, ул. Текстильная, ул. Москалевская, пер. Кубраковский, пров. Орача, ул. Орача, пер. Краматорский, ул. Светлановская, ул. Боровая, ул. Торговая ул. Пилиповская, ул. Арсенальная, ул. Ключевая, ул. Кривомазовая, пер. Советский, пров. Еремеевский.

Основьянский район, частный сектор: ул. Биологическая ул. Диканевская.

На время проведения ремонта воду будет подвозить автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Читайте также: В Харькове обследуют сети водоотведения

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
26.05.2023
Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)
Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)
25.05.2023
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
26.05.2023
Мама пропавшей на Харьковщине Виолетты говорит, что ребенка похитили – СМИ
Мама пропавшей на Харьковщине Виолетты говорит, что ребенка похитили – СМИ
26.05.2023
В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты
В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты
26.05.2023
ISW о подготовке обороны Белгородщины: ТрО без оружия и Пригожин с землянками
ISW о подготовке обороны Белгородщины: ТрО без оружия и Пригожин с землянками
26.05.2023

Новости по теме:

23:09
Художник Bob Basset из Харькова создал маску для азовца, потерявшего глаз
18:30
В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты
17:42
В городе на Харьковщине, пережившем оккупацию, включили фонтан (видео)
17:19
Атака дронов на Изюм: чрезвычайники потушили пожары площадью 4500 кв м (фото)
16:49
На проспекте Гагарина в Харькове продолжают восстанавливать коллектор (фото)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 23:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 09:00 27 мая до 09:00 28 мая временно прекратят поставки воды из-за ремонта на водоводе на улице Гостинной,  сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».".