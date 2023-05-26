Воду на добу відключать завтра у Харкові у двох районах міста
З 09:00 27 травня до 09:00 28 травня тимчасово відключать воду через ремонт на водоводі на вулиці Гостинній, повідомляє комунальне підприємство «Харківводоканал».
Не буде води у мешканців наступних вулиць:
Новобаварський район, багатоквартирні будинки: вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, вул. Селянська,18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, вул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174; приватний сектор: вул. Федьдшерська, вул. Жутівська, вул. Сущенська, вул. Службова, вул. Лютівська, вул. Текстільна, вул. Москалівська, пров. Кубраківський, пров. Орача, вул. Орача, пров. Краматорський, вул. Світланівська, вул. Борова, вул. Торгова, вул. Піліпівська, вул. Арсенальна, вул. Ключова, вул. Крівомазова, пров. Радянський, пров. Єреміївський.
Основ’янський район, приватний сектор: вул. Біологічна, вул. Диканівська.
На час проведення ремонту воду підвозитиме автоцистернами КП «Харківводоканал».
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 23:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 09:00 27 травня до 09:00 28 травня тимчасово відключать воду через ремонт на водоводі на вулиці Гостинній, повідомляє комунальне підприємство «Харківводоканал».".