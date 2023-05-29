День «скорой»: бригады в Харькове и области получили десять новых авто (фото)
29 мая отмечают профессиональный праздник работники экстренной медицинской помощи. По этому случаю бригады Харьковской области получили десять новых автомобилей.
Две машины передали отделениям в Харькове, по одной — отправились в Красноградское, Дергачевское, Змиевское, Богодуховское, Лозовское, Валковское, Чугуевское, Купянское отделения, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, сейчас на Харьковщине работают 180 бригад скорой помощи. Это 2600 врачей, фельдшеров, водителей и других сотрудников.
«Только за первые четыре месяца 2023 года медики «экстренки» отработали более 120 тысяч вызовов. Поэтому новая специализированная техника — это лучшие условия работы медиков и высокий уровень медицинской помощи населению», — отмечает Синегубов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 мая отмечают профессиональный праздник работники экстренной медицинской помощи. По этому случаю бригады Харьковской области получили десять новых оснащенных автомобилей.".