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День «скорой»: бригады в Харькове и области получили десять новых авто (фото)

Общество 18:16   29.05.2023
Елена Нагорная
День «скорой»: бригады в Харькове и области получили десять новых авто (фото) Фото: Олег Синегубов

29 мая отмечают профессиональный праздник работники экстренной медицинской помощи. По этому случаю бригады Харьковской области получили десять новых автомобилей.

Две машины передали отделениям в Харькове, по одной — отправились в Красноградское, Дергачевское, Змиевское, Богодуховское, Лозовское, Валковское, Чугуевское, Купянское отделения, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, сейчас на Харьковщине работают 180 бригад скорой помощи. Это 2600 врачей, фельдшеров, водителей и других сотрудников.

«Только за первые четыре месяца 2023 года медики «экстренки» отработали более 120 тысяч вызовов. Поэтому новая специализированная техника — это лучшие условия работы медиков и высокий уровень медицинской помощи населению», — отмечает Синегубов.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 мая отмечают профессиональный праздник работники экстренной медицинской помощи. По этому случаю бригады Харьковской области получили десять новых оснащенных автомобилей.".