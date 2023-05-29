День «скорой»: бригады в Харькове и области получили десять новых авто (фото)

29 мая отмечают профессиональный праздник работники экстренной медицинской помощи. По этому случаю бригады Харьковской области получили десять новых автомобилей.

Две машины передали отделениям в Харькове, по одной — отправились в Красноградское, Дергачевское, Змиевское, Богодуховское, Лозовское, Валковское, Чугуевское, Купянское отделения, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, сейчас на Харьковщине работают 180 бригад скорой помощи. Это 2600 врачей, фельдшеров, водителей и других сотрудников.

«Только за первые четыре месяца 2023 года медики «экстренки» отработали более 120 тысяч вызовов. Поэтому новая специализированная техника — это лучшие условия работы медиков и высокий уровень медицинской помощи населению», — отмечает Синегубов.



Фото: ХОВА