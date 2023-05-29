День “швидкої”: бригади в Харкові та області отримали десять нових авто (фото)
29 травня відзначають професійне свято працівники екстреної медичної допомоги. З цієї нагоди бригади Харківської області отримали десять нових автомобілів.
Дві машини передали відділенням у Харкові, по одній – вирушили до Красноградського, Дергачівського, Зміївського, Богодухівського, Лозівського, Валківського, Чугуївського та Куп’янського відділень, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, зараз на Харківщині працюють 180 бригад швидкої допомоги. Це 2600 лікарів, фельдшерів, водіїв та інших працівників.
“Тільки за перші чотири місяці 2023 року медики “екстренки” відпрацювали понад 120 тисяч викликів. Тож нова спеціалізована техніка – це кращі умови роботи медиків та вищий рівень медичної допомоги населенню”, – зазначає Синєгубов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 травня відзначають професійне свято працівники екстреної медичної допомоги. З цієї нагоди бригади Харківської області отримали десять нових автомобілів.".