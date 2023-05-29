Для них это только потерями заканчивается, — ВСУ об атаках врага на Купянщине
В течение суток украинские защитники на Купянско-Лиманском направлении убили 27 оккупантов и еще 55 — ранили. Также подбили два вражеских бронеавтомобиля, пушку, пять обычных авто и два полевых склада боеприпасов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Два боевых столкновения произошло. Но огневое поражение очень мощное, и лидером является это направление. 491 раз враг поражал всеми калибрами и системами. 15 авианалетов совершил», — рассказал Череватый.
Он также добавил, что захватчики в течение суток пытались атаковать в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области.
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«Как и в предыдущие разы, безуспешно. Для них это только потерями заканчивается. Каких-то масштабных движений не замечено», — сообщил он.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток украинские защитники на Купянско-Лиманском направлении убили 27 оккупантов и еще 55 — ранили. Также подбили два вражеских бронеавтомобиля, пушку, пять обычных авто и два полевых склада боеприпасов.".