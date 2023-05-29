Для них это только потерями заканчивается, — ВСУ об атаках врага на Купянщине

В течение суток украинские защитники на Купянско-Лиманском направлении убили 27 оккупантов и еще 55 — ранили. Также подбили два вражеских бронеавтомобиля, пушку, пять обычных авто и два полевых склада боеприпасов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Два боевых столкновения произошло. Но огневое поражение очень мощное, и лидером является это направление. 491 раз враг поражал всеми калибрами и системами. 15 авианалетов совершил», — рассказал Череватый.

Он также добавил, что захватчики в течение суток пытались атаковать в районе села Масютовка Купянского района Харьковской области.

«Как и в предыдущие разы, безуспешно. Для них это только потерями заканчивается. Каких-то масштабных движений не замечено», — сообщил он.