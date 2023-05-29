Для них це тільки втратами закінчується, – ЗСУ про атаки ворога на Куп’янщині
Протягом доби українські захисники на Куп’янсько-Лиманському напрямку вбили 27 окупантів та ще 55 поранили. Також підбили два ворожі бронеавтомобілі, гармату, п’ять звичайних авто та два польові склади боєприпасів.
Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
“Два бойові зіткнення відбулося. Але вогневе ураження дуже потужне, і лідером є цей напрямок. 491 раз ворог вражав усіма калібрами та системами. 15 авіанальотів здійснив”, – розповів Череватий.
Він також додав, що загарбники протягом доби намагалися атакувати в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області.
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“Як і в попередні рази, безуспішно. Для них це тільки втратами закінчується. Якихось масштабних рухів не помічено”, – повідомив він.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби українські захисники на Куп’янсько-Лиманському напрямку вбили 27 окупантів та ще 55 поранили. Також підбили два ворожі бронеавтомобілі, гармату, п’ять звичайних авто та два польові склади боєприпасів.".