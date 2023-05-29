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Для них це тільки втратами закінчується, – ЗСУ про атаки ворога на Куп’янщині

Суспільство 19:24   29.05.2023
Олена Нагорна
Для них це тільки втратами закінчується, – ЗСУ про атаки ворога на Куп’янщині

Протягом доби українські захисники на Куп’янсько-Лиманському напрямку вбили 27 окупантів та ще 55 поранили. Також підбили два ворожі бронеавтомобілі, гармату, п’ять звичайних авто та два польові склади боєприпасів.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Два бойові зіткнення відбулося. Але вогневе ураження дуже потужне, і лідером є цей напрямок. 491 раз ворог вражав усіма калібрами та системами. 15 авіанальотів здійснив”, – розповів Череватий.

Він також додав, що загарбники протягом доби намагалися атакувати в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області.

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“Як і в попередні рази, безуспішно. Для них це тільки втратами закінчується. Якихось масштабних рухів не помічено”, – повідомив він.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 19:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби українські захисники на Куп’янсько-Лиманському напрямку вбили 27 окупантів та ще 55 поранили. Також підбили два ворожі бронеавтомобілі, гармату, п’ять звичайних авто та два польові склади боєприпасів.".