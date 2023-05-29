Для них це тільки втратами закінчується, – ЗСУ про атаки ворога на Куп’янщині

Протягом доби українські захисники на Куп’янсько-Лиманському напрямку вбили 27 окупантів та ще 55 поранили. Також підбили два ворожі бронеавтомобілі, гармату, п’ять звичайних авто та два польові склади боєприпасів.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Два бойові зіткнення відбулося. Але вогневе ураження дуже потужне, і лідером є цей напрямок. 491 раз ворог вражав усіма калібрами та системами. 15 авіанальотів здійснив”, – розповів Череватий.

Він також додав, що загарбники протягом доби намагалися атакувати в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області.

“Як і в попередні рази, безуспішно. Для них це тільки втратами закінчується. Якихось масштабних рухів не помічено”, – повідомив він.