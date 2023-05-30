Электроподстанции отремонтировали в селах Студенок и Яремовка на Харьковщине

В двух селах Оскольской громады Студенок и Яремовка на Изюмщине для полноценной работы специалисты «Харьковоблэнерго» заменили 6 трансформаторов, сообщила ХОВА.

Энергетики частично возобновили электроснабжение в селе Яремовка. Накануне здесь восстановили высоковольтную линию, питающую село. Сейчас идет ремонт распределительных сетей – со светом уже почти треть села.

В соседнем с Яремовкой селе Студенок тоже восстанавливают электроснабжения: подключили уже около 70% потребителей.

В ближайших планах энергетиков – подключить первых потребителей в селе Спиваковка этой громады.