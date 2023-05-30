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Электроподстанции отремонтировали в селах Студенок и Яремовка на Харьковщине

Общество 13:30   30.05.2023
Оксана Якушко
Электроподстанции отремонтировали в селах Студенок и Яремовка на Харьковщине

В двух селах Оскольской громады Студенок и Яремовка на Изюмщине для полноценной работы специалисты «Харьковоблэнерго» заменили 6 трансформаторов, сообщила ХОВА.

Энергетики частично возобновили электроснабжение в селе Яремовка. Накануне здесь восстановили высоковольтную линию, питающую село. Сейчас идет ремонт распределительных сетей – со светом уже почти треть села.

В соседнем с Яремовкой селе Студенок тоже восстанавливают электроснабжения: подключили уже около 70% потребителей.

В ближайших планах энергетиков – подключить первых потребителей в селе Спиваковка этой громады.

Читайте также: Электричество восстановили в поселке под Харьковом, разбитом обстрелами

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 13:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В двух селах Оскольской громады Студенок и Яремовка на Изюмщине для полноценной работы специалисты «Харьковоблэнерго» заменили 6 трансформаторов, сообщила ХОВА.".