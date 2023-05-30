Электроподстанции отремонтировали в селах Студенок и Яремовка на Харьковщине
В двух селах Оскольской громады Студенок и Яремовка на Изюмщине для полноценной работы специалисты «Харьковоблэнерго» заменили 6 трансформаторов, сообщила ХОВА.
Энергетики частично возобновили электроснабжение в селе Яремовка. Накануне здесь восстановили высоковольтную линию, питающую село. Сейчас идет ремонт распределительных сетей – со светом уже почти треть села.
В соседнем с Яремовкой селе Студенок тоже восстанавливают электроснабжения: подключили уже около 70% потребителей.
В ближайших планах энергетиков – подключить первых потребителей в селе Спиваковка этой громады.
Читайте также: Электричество восстановили в поселке под Харьковом, разбитом обстрелами
Новости по теме:
Вы читали новость: «Электроподстанции отремонтировали в селах Студенок и Яремовка на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 13:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В двух селах Оскольской громады Студенок и Яремовка на Изюмщине для полноценной работы специалисты «Харьковоблэнерго» заменили 6 трансформаторов, сообщила ХОВА.".