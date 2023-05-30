Live
  • Вівторок 30.05.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.18
    • 🟢

Електропідстанції відремонтували у селах Студенок і Яремівка на Харківщині

Суспільство 13:30   30.05.2023
Оксана Якушко
Електропідстанції відремонтували у селах Студенок і Яремівка на Харківщині

У двох селах Оскольської громади Студенок та Яремівка на Ізюмщині для повноцінної роботи фахівці «Харківобленерго» замінили 6 трансформаторів, повідомила ХОВА.

Енергетики частково відновили електропостачання у селі Яремівка. Напередодні тут відновили високовольтну лінію, що живить село. Наразі триває ремонт розподільчих мереж – зі світлом уже майже третина села.

У сусідньому з Яремівкою селі Студеня теж відновлюють електропостачання: заживили вже близько 70% споживачів.

У найближчих планах енергетиків – підключити перших споживачів у селі Співаківка цієї громади.

Читайте також: Електрику відновили у селищі під Харковом, розбитому обстрілами

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Бійці 92 ОМБр із Харкова знищують ворога цивільним коптером (відео)
Бійці 92 ОМБр із Харкова знищують ворога цивільним коптером (відео)
30.05.2023
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
30.05.2023
На Харківщині заарештували бухгалтера окупантів
На Харківщині заарештували бухгалтера окупантів
30.05.2023
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
30.05.2023
На Донбасі загинув захисник України із Харківської області
На Донбасі загинув захисник України із Харківської області
30.05.2023
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
30.05.2023

Новини за темою:

12:54
У Харкові під час ремонту спортмайданчиків розікрали 2,2 млн грн: хто винен
12:04
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
11:48
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
19:54
На Харківщині взялися латати ями на “надважливій дорозі” (фото)
17:19
Поштарка з Ізюма поширювала пресу окупантів на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Електропідстанції відремонтували у селах Студенок і Яремівка на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 13:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двох селах Оскольської громади Студенок та Яремівка на Ізюмщині для повноцінної роботи фахівці «Харківобленерго» замінили 6 трансформаторів, повідомила ХОВА.".