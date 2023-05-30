Електропідстанції відремонтували у селах Студенок і Яремівка на Харківщині
У двох селах Оскольської громади Студенок та Яремівка на Ізюмщині для повноцінної роботи фахівці «Харківобленерго» замінили 6 трансформаторів, повідомила ХОВА.
Енергетики частково відновили електропостачання у селі Яремівка. Напередодні тут відновили високовольтну лінію, що живить село. Наразі триває ремонт розподільчих мереж – зі світлом уже майже третина села.
У сусідньому з Яремівкою селі Студеня теж відновлюють електропостачання: заживили вже близько 70% споживачів.
У найближчих планах енергетиків – підключити перших споживачів у селі Співаківка цієї громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 13:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двох селах Оскольської громади Студенок та Яремівка на Ізюмщині для повноцінної роботи фахівці «Харківобленерго» замінили 6 трансформаторів, повідомила ХОВА.".