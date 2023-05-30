Електропідстанції відремонтували у селах Студенок і Яремівка на Харківщині

У двох селах Оскольської громади Студенок та Яремівка на Ізюмщині для повноцінної роботи фахівці «Харківобленерго» замінили 6 трансформаторів, повідомила ХОВА.

Енергетики частково відновили електропостачання у селі Яремівка. Напередодні тут відновили високовольтну лінію, що живить село. Наразі триває ремонт розподільчих мереж – зі світлом уже майже третина села.

У сусідньому з Яремівкою селі Студеня теж відновлюють електропостачання: заживили вже близько 70% споживачів.

У найближчих планах енергетиків – підключити перших споживачів у селі Співаківка цієї громади.