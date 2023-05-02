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Електрику відновили в селищі під Харковом, розбитому обстрілами

Суспільство 10:46   02.05.2023
Оксана Горун
Електрику відновили в селищі під Харковом, розбитому обстрілами

У “Харківобленерго” заявили, що повністю заживили Слатине Дергачівської громади. Електрика тут зникла ще на початку березня 2022 року.

Селище знаходилося на лінії фронту й у сірій зоні, постійно страждало від ворожих обстрілів. У ньому суттєві руйнування. Але життя поступово повертається.

“Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” завершили роботи з відновлення електропостачання у сел. Слатине Харківського району, яке було знеструмлено через бойові дії ще на початку березня 2022 року”, – повідомила пресслужба “Харківобленерго”.

Ремонтники працювали у Слатиному із січня. Там потрібно було відремонтувати 40 км мереж.

“Наразі повністю замінено комплектну трансформаторну підстанцію, 6 трансформаторів, близько 100 опор по лінії 0,4 кВ та 20 опор по лінії 10 кВ, а також 10 км дроту”, – перерахували зроблене енергетики.

При цьому в обленерго наголосили: руйнування мереж у селищі були масштабні.

Селище Слатине на Харківщині

“Коли ми вперше зайшли в населений пункт, то були вражені масштабами пошкоджень. Особливо постраждав центр. П’ять підстанцій були зруйновані вщент. У відсотках пошкодження мережі складали близько 70%”, – зазначив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Клімчук.

Перш ніж енергетики змогли розпочати відновлювальні роботи, у селищі працювали сапери – роботи з розмінування було багато.

Електрику включили до Слатіна 2

“Зараз селище заживлено, і ми бачимо, що кожного дня сюди повертаються люди. Дехто назовсім, а дехто поки що приїжджає тільки на вихідн”, – поділився Климчук.

Нині у Слатиному проживає близько 2000 осіб, а до війни його населення було 6000.

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У “Харківобленерго” повідомили, що продовжують працювати над відновленням електрики ще у двох населених пунктах Дергачівської громади – Руській Лозовій та Прудянці. Вони, як і Слатине, – одні з найбільш постраждалих від бойових дій населених пунктів Харківщини.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 10:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” заявили, що повністю заживили Слатине Дергачівської громади. Електрика тут зникла ще на початку березня 2022 року".