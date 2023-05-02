Электричество восстановили в поселке под Харьковом, разбитом обстрелами
В «Харьковоблэнерго» заявили, что полностью запитали Слатино Дергачевской громады. Электричество здесь пропало еще в начале марта 2022 года.
Поселок находился на линии фронта и в серой зоне, постоянно страдал от вражеских обстрелов. В нем существенные разрушения. Но жизнь постепенно возвращается.
«Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» завершили работы по возобновлению электроснабжения в пос. Слатино Харьковского района, которое было обесточено из-за боевых действий еще в начале марта 2022 года», — сообщила пресс-служба «Харьковоблэнерго».
Ремонтники работали в Слатино с января. Там необходимо было отремонтировать 40 км сетей.
«В настоящее время полностью заменена комплектная трансформаторная подстанция, 6 трансформаторов, около 100 опор по линии 0,4 кВ и 20 опор по линии 10 кВ, а также 10 км провода», — перечислили сделанное энергетики.
При этом в облэнерго отметили: разрушения сетей в поселке были масштабные.
«Когда мы впервые зашли в населенный пункт, то были поражены масштабами повреждений. Особенно пострадал центр. Пять подстанций были разрушены дотла. В процентах повреждения сети составляли около 70%», — отметил начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.
Прежде чем энергетики смогли начать восстановительные работы, в поселке работали саперы — работы по разминированию было много.
«Сейчас поселок запитан, и мы видим, что каждый день сюда возвращаются люди. Некоторые навсегда, а некоторые пока приезжают только на выходные», — поделился Климчук.
Сейчас в Слатино проживают около 2000 человек, а до войны его население было 6000.
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В «Харьковоблэнерго» сообщили, что продолжают работать над восстановлением электричества еще в двух населенных пунктах Дергачевской громады — Русской Лозовой и Прудянке. Они, как и Слатино», — одни из наиболее пострадавших от боевых действий населенных пунктов Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» заявили, что полностью запитали Слатино Дергачевской громады. Электричество здесь пропало еще в начале марта 2022 года".