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Электричество восстановили в поселке под Харьковом, разбитом обстрелами

Общество 10:46   02.05.2023
Оксана Горун
Электричество восстановили в поселке под Харьковом, разбитом обстрелами Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В «Харьковоблэнерго» заявили, что полностью запитали Слатино Дергачевской громады. Электричество здесь пропало еще в начале марта 2022 года.

Поселок находился на линии фронта и в серой зоне, постоянно страдал от вражеских обстрелов. В нем существенные разрушения. Но жизнь постепенно возвращается.

«Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» завершили работы по возобновлению электроснабжения в пос. Слатино Харьковского района, которое было обесточено из-за боевых действий еще в начале марта 2022 года», — сообщила пресс-служба «Харьковоблэнерго».

Ремонтники работали в Слатино с января. Там необходимо было отремонтировать 40 км сетей.

«В настоящее время полностью заменена комплектная трансформаторная подстанция, 6 трансформаторов, около 100 опор по линии 0,4 кВ и 20 опор по линии 10 кВ, а также 10 км провода», — перечислили сделанное энергетики.

При этом в облэнерго отметили: разрушения сетей в поселке были масштабные.

Поселок Слатино на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Когда мы впервые зашли в населенный пункт, то были поражены масштабами повреждений. Особенно пострадал центр. Пять подстанций были разрушены дотла. В процентах повреждения сети составляли около 70%», — отметил начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

Прежде чем энергетики смогли начать восстановительные работы, в поселке работали саперы — работы по разминированию было много.

Электричество включили в Слатино 2
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Сейчас поселок запитан, и мы видим, что каждый день сюда возвращаются люди. Некоторые навсегда, а некоторые пока приезжают только на выходные», — поделился Климчук.

Сейчас в Слатино проживают около 2000 человек, а до войны его население было 6000.

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В «Харьковоблэнерго» сообщили, что продолжают работать над восстановлением электричества еще в двух населенных пунктах Дергачевской громады — Русской Лозовой и Прудянке. Они, как и Слатино», — одни из наиболее пострадавших от боевых действий населенных пунктов Харьковщины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 10:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» заявили, что полностью запитали Слатино Дергачевской громады. Электричество здесь пропало еще в начале марта 2022 года".