На Харьковщине 12 раненых за сутки — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов.

Под огнем были Харьковский, Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.

«По уточненным данным, в результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района, ранения получили девять гражданских людей. В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод. В с. Глушковка Купянского района обстрелами повреждены пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Ранения получила женщина 60 лет. В результате артиллерийского обстрела с. Глубокое Купянского района ранения получила 66-летняя женщина. В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден элеватор и зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. Разрушены жилые дома, произошли пожары. Ранение получила женщина 36 лет», — перечислил Синегубов.

Также, по его данным, в с. Богуславка Изюмского района повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранее ГСЧС сообщила о многочисленных авиационных и артиллерийских ударах по Харьковщине, из-за которых возникли пять пожаров.