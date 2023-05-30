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На Харьковщине 12 раненых за сутки — Синегубов

Происшествия 09:24   30.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине 12 раненых за сутки — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов.

Под огнем были Харьковский, Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.

«По уточненным данным, в результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района, ранения получили девять гражданских людей. В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод. В с. Глушковка Купянского района обстрелами повреждены пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Ранения получила женщина 60 лет. В результате артиллерийского обстрела с. Глубокое Купянского района ранения получила 66-летняя женщина. В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден элеватор и зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. Разрушены жилые дома, произошли пожары. Ранение получила женщина 36 лет», — перечислил Синегубов.

Также, по его данным, в с. Богуславка Изюмского района повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 09:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов".