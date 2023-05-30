На Харьковщине 12 раненых за сутки — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов.
Под огнем были Харьковский, Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.
«По уточненным данным, в результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района, ранения получили девять гражданских людей. В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод. В с. Глушковка Купянского района обстрелами повреждены пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Ранения получила женщина 60 лет. В результате артиллерийского обстрела с. Глубокое Купянского района ранения получила 66-летняя женщина. В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден элеватор и зернохранилище и другие объекты гражданской промышленности. Разрушены жилые дома, произошли пожары. Ранение получила женщина 36 лет», — перечислил Синегубов.
Также, по его данным, в с. Богуславка Изюмского района повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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Ранее ГСЧС сообщила о многочисленных авиационных и артиллерийских ударах по Харьковщине, из-за которых возникли пять пожаров.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 09:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов".