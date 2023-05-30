На Харківщині 12 поранених за добу – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів.
Під вогнем були Харківський, Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони.
“За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп’янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід. У с. Глушківка Куп’янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Глибоке Куп’янського району поранення зазнала 66-річна жінка. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об’єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років“, – перерахував Синєгубов.
Також, за його даними, у с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Читайте також: Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
Раніше ДСНС повідомила про численні авіаційні та артилерійські удари по Харківщині, через які виникли п’ять пожеж.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині 12 поранених за добу – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 09:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів".