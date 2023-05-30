На Харківщині 12 поранених за добу – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів.

Під вогнем були Харківський, Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони.

“За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп’янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід. У с. Глушківка Куп’янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Глибоке Куп’янського району поранення зазнала 66-річна жінка. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об’єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років“, – перерахував Синєгубов.

Також, за його даними, у с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Раніше ДСНС повідомила про численні авіаційні та артилерійські удари по Харківщині, через які виникли п’ять пожеж.