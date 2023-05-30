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На Харьковщине и не только — перебои со связью Vodafone: комментарий компании

Общество 21:47   30.05.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине и не только — перебои со связью Vodafone: комментарий компании

Вечером 30 мая жители многих регионов Украины начали сообщать о перебоях со связью Vodafone. В компании говорят, что специалисты уже работают над решением проблемы.

Об отсутствии сети и невозможности позвонить сообщают жители Харькова и области, Киева, Сумщины, Чернигова, Запорожья, Днепропетровщины и Полтавщины.

«Уважаемые клиенты, сейчас есть временные ограничения по звонкам и SMS в нашей сети. Специалисты уже занимаются их решением. В случае необходимости сделать звонок, пожалуйста, воспользуйтесь мессенджерами. Приносим извинения за неудобства», — комментируют в компании.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 21:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 30 мая жители многих регионов Украины начали сообщать о перебоях со связью Vodafone. В компании говорят, что специалисты уже работают над решением проблемы.".