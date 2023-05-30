На Харьковщине и не только — перебои со связью Vodafone: комментарий компании
Вечером 30 мая жители многих регионов Украины начали сообщать о перебоях со связью Vodafone. В компании говорят, что специалисты уже работают над решением проблемы.
Об отсутствии сети и невозможности позвонить сообщают жители Харькова и области, Киева, Сумщины, Чернигова, Запорожья, Днепропетровщины и Полтавщины.
«Уважаемые клиенты, сейчас есть временные ограничения по звонкам и SMS в нашей сети. Специалисты уже занимаются их решением. В случае необходимости сделать звонок, пожалуйста, воспользуйтесь мессенджерами. Приносим извинения за неудобства», — комментируют в компании.
Читайте также: 20 лет кибершпионы рф крали информацию с компьютеров НАТО. Их остановили
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине и не только — перебои со связью Vodafone: комментарий компании»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 30 мая жители многих регионов Украины начали сообщать о перебоях со связью Vodafone. В компании говорят, что специалисты уже работают над решением проблемы.".