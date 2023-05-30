На Харківщині й не тільки – перебої зі зв’язком Vodafone: коментар компанії

Увечері 30 травня жителі багатьох регіонів України почали повідомляти про перебої зі зв’язком Vodafone. У компанії кажуть, що спеціалісти вже працюють над вирішенням проблеми.

Про відсутність мережі та неможливість зателефонувати повідомляють мешканці Харкова та області, Києва, Сумщини, Чернігова, Запоріжжя, Дніпропетровщини та Полтавщини.

“Шановні клієнти, зараз є тимчасові обмеження щодо дзвінків та SMS в нашій мережі. Фахівці вже займаються їхнім вирішенням. У разі необхідності зробити дзвінок, будь ласка, скористайтеся месенджерами. Дуже перепрошуємо за незручності”, – коментують у компанії.