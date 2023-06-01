Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)
Во время движения, на марше, бойцы Легиона «Свобода России» и РДК уничтожили целую колонну «Град».
«Продолжаем делиться четкой работой артиллерии: на марше уничтожена колонна РСЗО Град (БМ-21). Вместе с братьями из РДК продолжаем демилитаризовать путинскую армию», — сообщили бойцы Легиона.
Они рекомендовали гражданскому населению спускаться в подвалы и укрытия, чтобы уцелеть во время военной операции.
«Не позвольте Кремлю сделать из вас «мучеников режима» — пояснили в Легионе «Свобода России».
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 15:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время движения, на марше, бойцы Легиона «Свобода России» и РДК уничтожили целую колонну «Град».".