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Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)

Мир 15:12   01.06.2023
Оксана Якушко
Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)

Во время движения, на марше, бойцы Легиона «Свобода России» и РДК уничтожили целую колонну «Град».

«Продолжаем делиться четкой работой артиллерии: на марше уничтожена колонна РСЗО Град (БМ-21). Вместе с братьями из РДК продолжаем демилитаризовать путинскую армию», — сообщили бойцы Легиона.

 

Они рекомендовали гражданскому населению спускаться в подвалы и укрытия, чтобы уцелеть во время военной операции.

«Не позвольте Кремлю сделать из вас «мучеников режима» — пояснили в Легионе «Свобода России».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 15:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время движения, на марше, бойцы Легиона «Свобода России» и РДК уничтожили целую колонну «Град».".