Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)

Во время движения, на марше, бойцы Легиона «Свобода России» и РДК уничтожили целую колонну «Град».

«Продолжаем делиться четкой работой артиллерии: на марше уничтожена колонна РСЗО Град (БМ-21). Вместе с братьями из РДК продолжаем демилитаризовать путинскую армию», — сообщили бойцы Легиона.

Они рекомендовали гражданскому населению спускаться в подвалы и укрытия, чтобы уцелеть во время военной операции.

«Не позвольте Кремлю сделать из вас «мучеников режима» — пояснили в Легионе «Свобода России».