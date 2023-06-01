Бої на Бєлгородщині: колону «Град» знищили Легіон і РДК біля Шебекіно (відео)

Під час руху, на марші бійці Легіону «Свобода Росії» та РДК знищили цілу колону «Град».

«Продовжуємо ділитися чіткою роботою артилерії: на марші знищено колону РСЗВ Град (БМ-21). Разом із братами з РДК продовжуємо демілітаризувати путінську армію», – повідомили бійці Легіону.

Вони рекомендували цивільному населенню спускатися у підвали та укриття, щоб уціліти під час військової операції.

«Не дозвольте Кремлю зробити з вас «мучеників режиму» – пояснили у Легіоні «Свобода Росії».