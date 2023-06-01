Бої на Бєлгородщині: колону «Град» знищили Легіон і РДК біля Шебекіно (відео)
Під час руху, на марші бійці Легіону «Свобода Росії» та РДК знищили цілу колону «Град».
«Продовжуємо ділитися чіткою роботою артилерії: на марші знищено колону РСЗВ Град (БМ-21). Разом із братами з РДК продовжуємо демілітаризувати путінську армію», – повідомили бійці Легіону.
Вони рекомендували цивільному населенню спускатися у підвали та укриття, щоб уціліти під час військової операції.
«Не дозвольте Кремлю зробити з вас «мучеників режиму» – пояснили у Легіоні «Свобода Росії».
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 15:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час руху, на марші бійці Легіону «Свобода Росії» та РДК знищили цілу колону «Град».".