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На Харьковщине на час перекроют трассу Киев-Харьков-Довжанский

Общество 10:44   01.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине на час перекроют трассу Киев-Харьков-Довжанский Фото: GoogleMaps

Движение по трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский приостановят 2 июня с 13:00 до 14:00 в районе Новой Гнилицы Чугуевского района.

«2 июня с 13:00 до 14:00 будет приостановлено движение транспорта по трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский в пределах села Новая Гнилица. Это связано с работами по возобновлению электроснабжения. Просим водителей заранее спланировать маршрут движения», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение по трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский приостановят 2 июня с 13:00 до 14:00 в районе Новой Гнилицы Чугуевского района".