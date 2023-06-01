На Харьковщине на час перекроют трассу Киев-Харьков-Довжанский

Движение по трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский приостановят 2 июня с 13:00 до 14:00 в районе Новой Гнилицы Чугуевского района.

«2 июня с 13:00 до 14:00 будет приостановлено движение транспорта по трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский в пределах села Новая Гнилица. Это связано с работами по возобновлению электроснабжения. Просим водителей заранее спланировать маршрут движения», — предупредили в ХОВА.

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