На Харківщині на годину перекриють трасу Київ-Харків-Довжанський
Рух трасою М-03 Київ-Харків-Довжанський припинять 2 червня з 13:00 до 14:00 в районі Нової Гнилиці Чугуївського району.
“2 червня з 13:00 до 14:00 буде призупинено рух транспорту по трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський у межах села Нова Гнилиця. Це пов’язано з роботами щодо відновлення електропостачання. Просимо водіїв заздалегідь спланувати маршрут руху“, – попередили в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трасою М-03 Київ-Харків-Довжанський припинять 2 червня з 13:00 до 14:00 в районі Нової Гнилиці Чугуївського району".