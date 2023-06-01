На Харківщині на годину перекриють трасу Київ-Харків-Довжанський

Рух трасою М-03 Київ-Харків-Довжанський припинять 2 червня з 13:00 до 14:00 в районі Нової Гнилиці Чугуївського району.

“2 червня з 13:00 до 14:00 буде призупинено рух транспорту по трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський у межах села Нова Гнилиця. Це пов’язано з роботами щодо відновлення електропостачання. Просимо водіїв заздалегідь спланувати маршрут руху“, – попередили в ХОВА.