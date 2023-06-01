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На Харківщині на годину перекриють трасу Київ-Харків-Довжанський

Суспільство 10:44   01.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині на годину перекриють трасу Київ-Харків-Довжанський

Рух трасою М-03 Київ-Харків-Довжанський припинять 2 червня з 13:00 до 14:00 в районі Нової Гнилиці Чугуївського району.

2 червня з 13:00 до 14:00 буде призупинено рух транспорту по трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський у межах села Нова Гнилиця. Це пов’язано з роботами щодо відновлення електропостачання. Просимо водіїв заздалегідь спланувати маршрут руху“, – попередили в ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 10:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трасою М-03 Київ-Харків-Довжанський припинять 2 червня з 13:00 до 14:00 в районі Нової Гнилиці Чугуївського району".