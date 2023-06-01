Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 30 тысяч гривен

По состоянию на 1 июня в регионе актуальны 1539 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг этой недели вакансия токаря. Ему предлагают 30 тысяч гривен в месяц. Врач-офтальмолог будет получать 23 тысячи, а специалист по публичным закупкам – 20 тысяч.

Юрисконсульт будет зарабатывать 16 тысяч гривен, главный бухгалтер – 15000, бухгалтер – 14 тысяч, логист – 11600, главный специалист-государственный инспектор контроля за использованием и охраной земель – 11230, офис-администратор – 11 тысяч, а повар – 10 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 8 6 067 728 97 45 и 097 970 40 68.