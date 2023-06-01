Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень

Станом на 1 червня в регіоні актуальні 1539 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія токаря. Йому пропонують 30 тисяч гривень на місяць. Лікар-офтальмолог отримуватиме 23 тисячі, а фахівець із публічних закупівель – 20 тисяч.

Юрисконсульт зароблятиме 16 тисяч гривень, головний бухгалтер – 15000, бухгалтер – 14 тисяч, логіст – 11600, головний спеціаліст- державний інспектор контролю за використанням та охороною земель – 11230, офіс-адміністратор – 11 тисяч, а кухар – 10 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися в Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 84 6 067 728 97 45 та 097 970 40 68.