Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень
Станом на 1 червня в регіоні актуальні 1539 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія токаря. Йому пропонують 30 тисяч гривень на місяць. Лікар-офтальмолог отримуватиме 23 тисячі, а фахівець із публічних закупівель – 20 тисяч.
Юрисконсульт зароблятиме 16 тисяч гривень, головний бухгалтер – 15000, бухгалтер – 14 тисяч, логіст – 11600, головний спеціаліст- державний інспектор контролю за використанням та охороною земель – 11230, офіс-адміністратор – 11 тисяч, а кухар – 10 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися в Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 84 6 067 728 97 45 та 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 червня в регіоні актуальні 1539 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".