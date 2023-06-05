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Не хотел идти домой и остался у друга: на Харьковщине мать потеряла подростка

Общество 14:55   05.06.2023
Виктория Яковенко
Не хотел идти домой и остался у друга: на Харьковщине мать потеряла подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

3 июня в селе Оскол на Харьковщине потерялся 16-летний парень. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.

Об исчезновении подростка заявила его мать. Женщина объяснила, что не может дозвониться сыну, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В течение часа полицейские нашли подростка. Он находился у знакомого. Мальчик объяснил, что не хотел идти домой и остался у товарища», — отметили правоохранители.

С родителями и парнем полицейские провели профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 14:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июня в селе Оскол на Харьковщине потерялся 16-летний парень. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.".