Не хотел идти домой и остался у друга: на Харьковщине мать потеряла подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
3 июня в селе Оскол на Харьковщине потерялся 16-летний парень. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.
Об исчезновении подростка заявила его мать. Женщина объяснила, что не может дозвониться сыну, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В течение часа полицейские нашли подростка. Он находился у знакомого. Мальчик объяснил, что не хотел идти домой и остался у товарища», — отметили правоохранители.
С родителями и парнем полицейские провели профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июня в селе Оскол на Харьковщине потерялся 16-летний парень. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.".