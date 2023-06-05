Не хотел идти домой и остался у друга: на Харьковщине мать потеряла подростка

3 июня в селе Оскол на Харьковщине потерялся 16-летний парень. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.

Об исчезновении подростка заявила его мать. Женщина объяснила, что не может дозвониться сыну, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В течение часа полицейские нашли подростка. Он находился у знакомого. Мальчик объяснил, что не хотел идти домой и остался у товарища», — отметили правоохранители.

С родителями и парнем полицейские провели профилактическую беседу.