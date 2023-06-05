Не хотів йти додому і лишився у друга: на Харківщині мати загубила підлітка

3 червня в селі Оскіл на Харківщині загубився 16-річний хлопець. Правоохоронці оперативно розшукали дитину.

Про зникнення підлітка заявила його мати. Жінка пояснила, що не може додзвонитися до сина, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Протягом години поліцейські знайшли підлітка. Він перебував у знайомого. Хлопчик пояснив, що не хотів йти додому та залишився у товариша», – зазначили правоохоронці.

З батьками та хлопцем поліцейські провели профілактичну бесіду.