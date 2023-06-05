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Украинские силы добились ограниченных успехов на юге — ISW

Происшествия 08:48   05.06.2023
Оксана Горун
Украинские силы добились ограниченных успехов на юге — ISW Фото: карта ISW

ВСУ продвигаются на юге Украины, вызывая у некоторых российских блогеров панические заявления о прорыве фронта. На данный момент Институт изучения войны осторожно называет происходящее «ограниченными тактическими успехами».

Об успешном движении Сил обороны в западной части Донецкой области и восточной — Запорожской Институт изучения войны сообщил в актуальной сводке за 4 июня.

«4 июня украинские силы провели локальные наземные атаки и, как сообщается, добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области. На кадрах с геолокацией, опубликованных 4 июня, видно, что механизированные украинские силы продвигались ограниченно к северо-востоку от Ровнополя. Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы нанесли удар в направлении н.п. Приютное (15 км к юго-западу от Большой Новоселки) и Макарьевка (в пределах 4 км к юго-западу от Большой Новоселки) и захватили Новодаровку (14 км к юго-западу от Большой Новоселки) и Нескучное (2 км к юго-западу от Большой Новоселки). Некоторые российские блоггеры утверждали, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе на 500 м – 3 км», — отметили аналитики ISW.

При этом они подчеркнули, что визуальных доказательств этих данных на момент написания материала не получили.

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«На кадрах, опубликованных 2 июня, видно, как артиллерийские части украинской артиллерийской бригады ведут огонь по российским позициям вблизи Старомайорского, примерно в 7 км к югу и 7 км к юго-востоку от Нескучного и Ровнополя соответственно», — дополнили в Институте изучения войны.

В сводке также отметили, что Силы обороны продолжают методично бить по прифронтовым и тыловым районам, уничтожая силы оккупантов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ продвигаются на юге Украины, вызывая у некоторых российских блогеров панические заявления о прорыве фронта. На данный момент Институт изучения войны осторожно называет происходящее «ограниченными тактическими успехами»".