Українські сили досягли обмежених успіхів на півдні – ISW

ЗСУ просуваються на півдні України, викликаючи у деяких російських блогерів панічні заяви про прорив фронту. На цей час Інститут вивчення війни обережно називає те, що відбувається, “обмеженими тактичними успіхами”.

Про успішний рух Сил оборони у західній частині Донецької області та східній – Запорізької Інститут вивчення війни повідомив у актуальному зведенні за 4 червня.

“4 червня українські сили провели локальні наземні атаки та, як повідомляється, досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької області. На кадрах із геолокацією, опублікованих 4 червня, видно, що механізовані українські сили просувалися обмежено на північний схід від Рівнопіля. Російські військові блогери стверджували, що українські сили завдали удару в напрямку н.п. Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки) та Макарівки (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) та захопили Новодарівку (14 км на південний захід від Великої Новосілки) та Нескучне (2 км на південний захід від Великої Новосілки). Деякі російські блогери стверджували, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони та просунулися в цьому районі на 500 м – 3 км”, — відзначили аналітики ISW.

При цьому вони наголосили, що візуальних доказів цих даних на момент написання матеріалу не отримали.

“На кадрах, опублікованих 2 червня, видно, як артилерійські частини української артилерійської бригади ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Старомайорського, приблизно за 7 км на південь і 7 км на південний схід від Нескучного та Рівнополя відповідно”, – доповнили в Інституті.

У зведенні також зазначили, що Сили оборони продовжують методично бити по прифронтових та тилових районах, знищуючи сили окупантів.