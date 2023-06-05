За сутки на Харьковщине ранены три человека: фото «прилетов»
Полиция Харьковской области сообщила о последствиях обстрелов за сутки и опубликовала фото с мест, куда ударили вражеские снаряды.
«В результате ракетных ударов в городе Чугуев повреждены дома и хозяйственные постройки. В пгт Золочев Богодуховского района ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина. Повреждено здание детской спортивной школы. В Купянском районе в селе Песчаное поврежден частный дом, ранена 58-летняя женщина. 5 июня около 6:00 оккупанты обстреляли город Купянск. Повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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На все места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области сообщила о последствиях обстрелов за сутки и опубликовала фото с мест, куда ударили вражеские снаряды".