За добу на Харківщині поранено троє людей: фото “прильотів”
Поліція Харківської області повідомила про наслідки обстрілу за добу та опублікувала фото з місць, куди вдарили ворожі снаряди.
“В результаті ракетних ударів у місті Чугуїв пошкоджені будинки та господарчі споруди. У смт Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка. Пошкоджена будівля дитячої спортивної школи. У Куп’янському районі в селі Піщане пошкоджений приватний будинок, поранена 58-річна жінка. 5 червня близько 6:00 окупанти обстріляли місто Куп’янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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На всі місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області повідомила про наслідки обстрілу за добу та опублікувала фото з місць, куди вдарили ворожі снаряди".