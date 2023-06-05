За добу на Харківщині поранено троє людей: фото “прильотів”

Поліція Харківської області повідомила про наслідки обстрілу за добу та опублікувала фото з місць, куди вдарили ворожі снаряди.

“В результаті ракетних ударів у місті Чугуїв пошкоджені будинки та господарчі споруди. У смт Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка. Пошкоджена будівля дитячої спортивної школи. У Куп’янському районі в селі Піщане пошкоджений приватний будинок, поранена 58-річна жінка. 5 червня близько 6:00 окупанти обстріляли місто Куп’янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На всі місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.