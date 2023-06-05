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За добу на Харківщині поранено троє людей: фото “прильотів”

Події 09:45   05.06.2023
Оксана Горун
За добу на Харківщині поранено троє людей: фото “прильотів” Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківської області повідомила про наслідки обстрілу за добу та опублікувала фото з місць, куди вдарили ворожі снаряди.

“В результаті ракетних ударів у місті Чугуїв пошкоджені будинки та господарчі споруди. У смт Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка. Пошкоджена будівля дитячої спортивної школи. У Куп’янському районі в селі Піщане пошкоджений приватний будинок, поранена 58-річна жінка. 5 червня близько 6:00 окупанти обстріляли місто Куп’янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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На всі місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.

Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 4
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 5
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області повідомила про наслідки обстрілу за добу та опублікувала фото з місць, куди вдарили ворожі снаряди".