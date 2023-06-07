Вылетел на «встречку»: в Харькове патрульные поймали «звезду» соцсетей
Фото: Алена Стрижак
В Харькове патрульные разыскали водителя, который нарушил ПДД.
Об этом в Facebook сообщила начальник управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак. По ее словам, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля BMW пересек двойную сплошную линию разметки и совершил выезд на полосу встречного движения.
Полицейские разыскали нарушителя.
На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУпАП.
Читайте также: На Харьковщине заочно судят «народного милиционера»
Новости по теме:
Вы читали новость: «Вылетел на «встречку»: в Харькове патрульные поймали «звезду» соцсетей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные разыскали водителя, который нарушил ПДД.".