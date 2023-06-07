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Вылетел на «встречку»: в Харькове патрульные поймали «звезду» соцсетей

Общество 13:27   07.06.2023
Виктория Яковенко
Вылетел на «встречку»: в Харькове патрульные поймали «звезду» соцсетей Фото: Алена Стрижак

В Харькове патрульные разыскали водителя, который нарушил ПДД.

Об этом в Facebook сообщила начальник управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак. По ее словам, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля BMW пересек двойную сплошную линию разметки и совершил выезд на полосу встречного движения.

Полицейские разыскали нарушителя.

На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУпАП.

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Фото: Алена Стрижак

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 13:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные разыскали водителя, который нарушил ПДД.".