Вылетел на «встречку»: в Харькове патрульные поймали «звезду» соцсетей

В Харькове патрульные разыскали водителя, который нарушил ПДД.

Об этом в Facebook сообщила начальник управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак. По ее словам, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля BMW пересек двойную сплошную линию разметки и совершил выезд на полосу встречного движения.

Полицейские разыскали нарушителя.

На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУпАП.