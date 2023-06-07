Вилетів на “зустрічку”: у Харкові патрульні піймали “зірку” соцмереж

У Харкові патрульні розшукали водія, який порушив ПДР.

Про це у Facebook повідомила начальниця управління патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак. За її словами, в соцмережах поширилось відео, на якому видно, як водій автомобіля BMW перетнув подвійну суцільну лінію розмітки та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху.

Поліцейські розшукали порушника.

На водія інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.