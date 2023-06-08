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17 многоквартирных жилых домов отстроят в Дергачах под Харьковом – Синегубов

Общество 16:59   08.06.2023
Оксана Якушко
17 многоквартирных жилых домов отстроят в Дергачах под Харьковом – Синегубов

В Дергачевской громаде уже стартовали работы по восстановлению жилья, будут отстроены сразу 2 квартала, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В первую очередь в Дергачах будут восстанавливать многоквартирные дома, которые по сравнению с другими имеют небольшие повреждения. Работы проводят в кооперации с местным и областным бюджетами, чтобы успеть восстановить до отопительного сезона жилье и люди могли заселиться.

«В ближайшее время запланировали отстроить в Дергачах 17 многоквартирных жилых домов. Ключевая задача в том, чтобы восстановление происходило комплексно. Будут отстроены сразу 2 квартала. А это не только дома, это мобильные котельные для отопления, термомодернизация жилья и бомбоубежища», — сообщил Синегубов.

Отстроенные кварталы должны стать еще более комфортными, уютными и безопасными, чем были, пообещал начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 16:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде уже стартовали работы по восстановлению жилья, будут отстроены сразу 2 квартала, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".