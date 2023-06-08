17 багатоквартирних будинків відбудують у Дергачах під Харковом – Синєгубов

У Дергачівській громаді вже стартували роботи з відновлення житла, буде відбудовано одразу 2 квартали, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Насамперед у Дергачах відновлюватимуть багатоквартирні будинки, які в порівнянні з іншими мають невеликі пошкодження. Роботи проводять у кооперації з місцевим та обласним бюджетами, щоб встигнути відновити до опалювального сезону житло та люди могли заселитися.

«Найближчим часом заплановано відбудувати у Дергачах 17 багатоквартирних житлових будинків. Ключова задача, аби відновлення відбувалося комплексно. Буде відбудовано одразу 2 квартали. А це не лише будинки, це й мобільні котельні для опалення, термомодернізація житла і бомбосховища», – повідомив Синєгубов.

Відбудовані квартали мають стати ще більш комфортними, затишними та безпечнішими, ніж були, пообіцяв начальник ХОВА.