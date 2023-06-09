ВСУ потеряли ЗРК Iris-T, два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley сегодня — BILD

Военная техника ВСУ попала под обстрел во время движения южнее Орехова, сообщают эксперты BILD.

Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке проанализировал видеозапись российской атаки на колонну украинской техники южнее Орехова.

«ВСУ допустили «серию фатальных ошибок», позволивших российской армии поразить немецкую зенитную установку Iris-T вместе с экипажем. Каждый такой комплекс стоит 17 млн евро, всего у Украины их три», — считает Юлиан Рёпке.

ЗРК выдвинули слишком близко к линии фронта, всего за 26 км. Он оказался в 40-километровой зоне досягаемости российского ударного беспилотника «Ланцет».

Зенитный комплекс, предназначенный для Египта, не перекрасили, сохранив светлый маскировочный рисунок для пустыни.

«В украинском летнем лесу он стал не маскировочным, а скорее сигнальным цветом», — пишет Рёпке.

У комплекса Iris-T был отключен радар, а дополнительную защиту, например, с помощью ЗРК Gepard, не обеспечили.

Там же, на марше, под огнем оказались и немецкие танки Leopard 2A4.

Журналист BILD Бьёрн Штрицель изучил видеозапись российской атаки на колонну украинской техники южнее Орехова.

Немецкие танки Leopard 2A4 возглавляли колонну, за ними шли БМП Bradley и другая бронетехника. Во время движения по полю на них обрушился российский артиллерийский огонь.

«Подбиты несколько машин, в том числе один из танков Leopard 2A4. От него поднимается густой дым. Неясно, смог ли экипаж спастись», — пишет Штрицель.

«Ясно одно: наступление на этом участке фронта обернётся для украинской армии потерями. Даже самые современные танки — немецкий Leopard 2A6 и британский Challenger 2 — не неуязвимы», — резюмирует журналист.

Он считает, что штаб ВСУ должен учесть потери передовых наступавших частей при планировании дальнейших операций.

«По информации BILD, 47-я механизированная бригада Украины потеряла в течение дня как минимум два танка Leopard и 13 [боевых машин пехоты] Bradley», — сообщил военный обозреватель Юлиан Рёпке.

По его данным, уничтожение колонны западной техники произошло в 3,5 км к югу от села Малая Токмачка Запорожской области.