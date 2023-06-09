ЗСУ втратили ЗРК Iris-T, два танки Leopard 2 и 13 БМП Bradley сьогодні — BILD

Військова техніка ЗСУ потрапила під обстріл під час руху на південь від міста Оріхів, повідомляють експерти BILD.

Військовий оглядач BILD Юліан Репке проаналізував відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від міста Оріхів.

«ЗСУ припустилися «серії фатальних помилок», які дозволили російській армії вразити німецьку зенітну установку Iris-T разом із екіпажем. Кожен такий комплекс коштує 17 млн. євро, всього в України їх три», – вважає Юліан Репке.

ЗРК рухався надто близько до лінії фронту, всього за 26 км. Він опинився у 40-кілометровій зоні досяжності російського ударного безпілотника “Ланцет”.

Зенітний комплекс, призначений для Єгипту, не перефарбували, зберігши світлий малюнок для пустелі.

“В українському літньому лісі він став не маскувальним, а скоріше сигнальним кольором”, – пише Репке.

У комплексу Iris-T було відключено радар, а додатковий захист, наприклад, за допомогою ЗРК Gepard, не забезпечили.

Там же на марші під вогнем опинилися і німецькі танки Leopard 2A4.

Журналіст BILD Бйорн Штрицель вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від міста Оріхів.

Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем по ним вдарили артилерійським вогнем росіяни.

«Підбито кілька машин, у тому числі один із танків Leopard 2A4. Від нього піднімається густий дим. Неясно, чи зміг екіпаж врятуватися», – пише Штрицель.

«Зрозуміло одне: наступ на цій ділянці фронту обернеться для української армії втратами. Навіть найсучасніші танки — німецький Leopard 2A6 та британський Challenger 2 — не є невразливими», — резюмує журналіст.

Він вважає, що штаб ЗСУ повинен врахувати втрати передових частин, що наступали, при плануванні подальших операцій.

“За інформацією BILD, 47-а механізована бригада України втратила протягом дня як мінімум два танки Leopard і 13 [бойових машин піхоти] Bradley”, – повідомив військовий оглядач Юліан Репке.

За його даними, знищення колони західної техніки сталося за 3,5 км на південь від села Мала Токмачка Запорізької області.