На Харьковщине ищут подростка, который имеет психические заболевания

Полиция разыскивает пропавшего 16-летнего парня из Ольшан Солоницевской громады.

Как сообщили в полиции Дергачевщины, 16-летний Роман Бойко 13 июня, гуляя возле дома, ушел в неизвестном направлении и не вернулся. В полиции говорят, что у парня психические заболевания, замкнут, друзей нет, телефон — вне зоны досягаемости.

Приметы Романа Бойко:

— рост: 170-175 см;

— худощавый;

— имеет темные короткие волосы;

— темные глаза;

— был одет в синюю футболку с черточками, спортивные светлые штаны и тапочки.