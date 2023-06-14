На Харьковщине ищут подростка, который имеет психические заболевания
Фото: полиция Дергачевщины
Полиция разыскивает пропавшего 16-летнего парня из Ольшан Солоницевской громады.
Как сообщили в полиции Дергачевщины, 16-летний Роман Бойко 13 июня, гуляя возле дома, ушел в неизвестном направлении и не вернулся. В полиции говорят, что у парня психические заболевания, замкнут, друзей нет, телефон — вне зоны досягаемости.
Приметы Романа Бойко:
— рост: 170-175 см;
— худощавый;
— имеет темные короткие волосы;
— темные глаза;
— был одет в синюю футболку с черточками, спортивные светлые штаны и тапочки.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает пропавшего 16-летнего парня из Ольшан Солоницевской громады.".