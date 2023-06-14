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На Харківщині шукають підлітка, який має психічні захворювання

Суспільство 12:46   14.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині шукають підлітка, який має психічні захворювання Фото: поліція Дергачівщини

Поліція розшукує зниклого 16-річного хлопця з Вільшан Солоницівської громади.

Як повідомили у поліції Дергачівщини, 16-річний Роман Бойко 13 червня, гуляючи поблизу дому, пішов у невідомому напрямку і не повернувся. У поліції кажуть, що хлопець має психічні захворювання, замкнений, друзів не має, телефон — поза зоною досяжності.

Прикмети Романа Бойка:

– зріст: 170-175 см;

– худорлявий;

– має темне коротке волосся;

– темні очі;

– був одягнений у синю футболку з рисочками, спортивні світлі штани та капці.

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Фото: поліція Дергачівщини

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 12:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує зниклого 16-річного хлопця з Вільшан Солоницівської громади.".