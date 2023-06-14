На Харківщині шукають підлітка, який має психічні захворювання

Поліція розшукує зниклого 16-річного хлопця з Вільшан Солоницівської громади.

Як повідомили у поліції Дергачівщини, 16-річний Роман Бойко 13 червня, гуляючи поблизу дому, пішов у невідомому напрямку і не повернувся. У поліції кажуть, що хлопець має психічні захворювання, замкнений, друзів не має, телефон — поза зоною досяжності.

Прикмети Романа Бойка:

– зріст: 170-175 см;

– худорлявий;

– має темне коротке волосся;

– темні очі;

– був одягнений у синю футболку з рисочками, спортивні світлі штани та капці.