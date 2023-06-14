На Харківщині шукають підлітка, який має психічні захворювання
Фото: поліція Дергачівщини
Поліція розшукує зниклого 16-річного хлопця з Вільшан Солоницівської громади.
Як повідомили у поліції Дергачівщини, 16-річний Роман Бойко 13 червня, гуляючи поблизу дому, пішов у невідомому напрямку і не повернувся. У поліції кажуть, що хлопець має психічні захворювання, замкнений, друзів не має, телефон — поза зоною досяжності.
Прикмети Романа Бойка:
– зріст: 170-175 см;
– худорлявий;
– має темне коротке волосся;
– темні очі;
– був одягнений у синю футболку з рисочками, спортивні світлі штани та капці.
Читайте також: “Палицями ганяли екстрасенсів”: харківські волонтери – про пошуки Віолетти
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині шукають підлітка, який має психічні захворювання»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 12:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує зниклого 16-річного хлопця з Вільшан Солоницівської громади.".