В Харьковской таможне – новый «сотрудник»: собака Люк успешно сдала экзамены

В кинологической команде Харьковской таможни пополнение – овчарка малинуа Люк прошел обучение и сдал экзамен на профпригодность.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни. Специальный курс первичной подготовки завершили 5 кинологических команд таможен по поиску и выявлению запрещенных предметов и веществ.

«Среди них представители Харьковской таможни — главный государственный инспектор отдела кинологического обеспечения и противодействия незаконным перемещением наркотиков и оружия управления борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Алексей Овсянников со своим питомцем — служебной собакой бельгийской овчаркой малинуа по кличке Люк», — рассказали таможенники.

По результатам подготовки, которая длилась с 15 мая по 9 июня, Люк прошел подготовку по поиску наркотических средств: каннабис, маковая солома, героин, метадон, кокаин и т.д. И после успешной сдачи итогового контроля собака получила соответствующий сертификат.

По словам его хозяина, Люк очень активный, энергичный и одновременно наблюдательный. Ему недавно исполнилось 2 года. На воспитание его Алексей взял незадолго до начала полномасштабного вторжения, и только сейчас появилась возможность получить профессиональные навыки.