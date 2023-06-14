У Харківській митниці – новий «співробітник»: собака Люк успішно склав іспити
В кінологічній команді Харківської митниці поповнення – вівчарка малінуа Люк пройшов навчання і склав іспит на профпридатність.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської митниці. Спеціальний курс первинної підготовки завершили 5 кінологічних команд митниць з пошуку та виявлення заборонених предметів та речовин.
«Серед них представники Харківської митниці – головний державний інспектор відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Олексій Овсянніков зі своїм вихованцем – службовим собакою бельгійською вівчаркою малінуа на прізвисько Люк», – розповіли в пресслужбі митниці.
За результатами підготовки, яка тривала з 15 травня по 9 червня, Люк пройшов підготовку з пошуку наркотичних засобів: канабіс, макова солома, героїн, метадон, кокаїн тощо та після успішної здачі підсумкового контролю отримав відповідний сертифікат.
За словами його хазяїна, Люк дуже активний, енергійний та водночас спостережливий. Йому нещодавно виповнилось 2 роки. На виховання його Олексій узяв незадовго до початку повномасштабного вторгнення, і ось тільки зараз з’явилась можливість отримати професійні навички.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 13:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В кінологічній команді Харківської митниці поповнення – вівчарка малінуа Люк пройшов навчання і склав іспит на профпридатність.".