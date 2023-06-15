Грабил односельчан вместе с оккупантами: на Харьковщине поймали рецидивиста

Злоумышленником оказался 62-летний житель поселка Новый Бурлук, ранее неоднократно отбывавший наказание за тяжкие преступления.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в начале полномасштабного вторжения мужчина добровольно предложил собственный дом для «расквартирования» захватчиков и складирования их оружия и боеприпасов.

Также злоумышленник ориентировал оккупантов на местности и «наводил» их на дома односельчан для ограбления, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Затем оккупанты вместе с коллаборантом врывались в дома людей и, угрожая оружием, забирали деньги, автомобили, бытовую технику и другое имущество.

В случае сопротивления – угрожали потерпевшим и их родственникам физической расправой «на месте» или заключением в местную российскую пыточную. Захватчики позволили фигуранту забирать себе часть награбленных вещей и свободно передвигаться в оккупированном в то время районе.

Суд признал виновным мужчину по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Он проведет за решеткой 10 лет.