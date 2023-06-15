Грабував односельців разом з окупантами: на Харківщині піймали рецидивіста

Зловмисником виявився 62-річний мешканець селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, на початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів.

Також зловмисник орієнтував окупантів на місцевості і «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування, додали у Харківській обласній прокуратурі.

Потім окупанти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше майно.

У разі спротиву – погрожували потерпілим та їхнім родичам фізичною розправою «на місці» або ув’язненням до місцевої російської катівні. Загарбники дозволили фігуранту забирати собі частину награбованих речей та вільно пересуватися в окупованому на той час районі.

Суд визнав винним чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Він проведе за ґратами 10 років.