Грабував односельців разом з окупантами: на Харківщині піймали рецидивіста
Зловмисником виявився 62-річний мешканець селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, на початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів.
Також зловмисник орієнтував окупантів на місцевості і «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування, додали у Харківській обласній прокуратурі.
Потім окупанти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше майно.
У разі спротиву – погрожували потерпілим та їхнім родичам фізичною розправою «на місці» або ув’язненням до місцевої російської катівні. Загарбники дозволили фігуранту забирати собі частину награбованих речей та вільно пересуватися в окупованому на той час районі.
Суд визнав винним чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Він проведе за ґратами 10 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисником виявився 62-річний мешканець селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини.".