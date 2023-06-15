Из Харьковского горсовета ушел депутат Шария
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На сессии горcовета 13 июня один из депутатов досрочно сложил полномочия.
«Отставку» депутата приняли коллеги.
«Этим проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия депутата Харьковского городского совета 8-го созыва Мильшина Александра Владимировича. В связи с его личным заявлением о сложении им депутатских полномочий», — сообщил в ходе сессии мэр Харькова Игорь Терехов.
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После запрета «Партии Шария», от которой он избрался в горсовет, Мильшин числился в списке депутатского корпуса внефракционным. Он входил в состав постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности. Информации о причинах сложения полномочий не озвучили.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии горcовета 13 июня один из депутатов досрочно сложил полномочия".