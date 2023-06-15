Из Харьковского горсовета ушел депутат Шария

На сессии горcовета 13 июня один из депутатов досрочно сложил полномочия.

«Отставку» депутата приняли коллеги.

«Этим проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия депутата Харьковского городского совета 8-го созыва Мильшина Александра Владимировича. В связи с его личным заявлением о сложении им депутатских полномочий», — сообщил в ходе сессии мэр Харькова Игорь Терехов.

После запрета «Партии Шария», от которой он избрался в горсовет, Мильшин числился в списке депутатского корпуса внефракционным. Он входил в состав постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности. Информации о причинах сложения полномочий не озвучили.