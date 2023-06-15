З Харківської міськради пішов депутат Шарія

На сесії міськради 13 червня один із депутатів достроково склав повноваження.

“Відставку” депутата ухвалили колеги.

“Цим проєктом рішення пропонується достроково припинити повноваження депутата Харківської міської ради 8-го скликання Мільшина Олександра Володимировича. У зв’язку з його особистою заявою про складання ним депутатських повноважень”, – повідомив під час сесії мер Харкова Ігор Терехов.

Після заборони “Партії Шарія”, від якої він вибрався до міськради, Мільшин вважався у списку депутатського корпусу позафракційним. Він входив до складу постійної комісії з питань промисловості, економічного розвитку та власності. Інформації щодо причин складання повноважень не озвучили.