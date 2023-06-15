Концерт Inside the War: харьковчан приглашают первыми услышать музыку войны

В Харькове состоится еще одно мероприятие в рамках международного фестиваля KharkivMusicFest. 16 июня в арт-клубе Pintagon пройдет концерт Inside the War. На нем сыграют произведения победителей Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского разных лет, написанные с начала полномасштабного вторжения РФ.

Премьера будет именно для харьковчан, а уже в июле программу презентуют в Бельгии и осенью в Германии, сообщили МГ «Объектив» организаторы KharkivMusicFest.

«Радуемся, что музыку проекта Inside the war услышат и за рубежом — на фестивале Walden festival, который состоится 15-16 июля в Брюсселе, и на немецком Usedomer Musikfestival, который пройдет 16 сентября — 7 октября на острове Узедом. Однако символично, что премьеру первыми услышат харьковские слушатели», — комментирует исполнительный директор фестиваля Мария Горбонос.

«Музыка — самое эмоциональное из искусств, поэтому именно через музыку проще всего передать, что чувствует молодой художник в начале полномасштабного вторжения: веру в будущее, как в фортепианном квинтете Александры Романовой «Жизнь начинается снова», напряжение, как в квартете Юрия Пикуша, стойкость духа, как в музыке Steel of the sea Максима Поплинского, или же драматичность ситуации, как в сонате Тимура Кузнецова», — говорит директор Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского Иван Пахота.

Со сцены прозвучат произведения участников конкурса композиторов в исполнении квартета «Восток Опера» в составе: Вера Литовченко, Наталья Бабарук, Виктор Вирясов, Татьяна Одринская и пианиста Максима Шадько.

Программа:

— Александра Романова — «Жизнь начинается снова»

— Тимур Кузнецов — «Соната для фортепиано»

— Максим Поплинский — Steel of the sea

— Юрий Пикуш — Contrapunktum

Начало концерта — в 18:00. На мероприятие можно попасть, сделав на месте добровольное пожертвование.