Концерт Inside the War: харьковчан приглашают первыми услышать музыку войны
В Харькове состоится еще одно мероприятие в рамках международного фестиваля KharkivMusicFest. 16 июня в арт-клубе Pintagon пройдет концерт Inside the War. На нем сыграют произведения победителей Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского разных лет, написанные с начала полномасштабного вторжения РФ.
Премьера будет именно для харьковчан, а уже в июле программу презентуют в Бельгии и осенью в Германии, сообщили МГ «Объектив» организаторы KharkivMusicFest.
«Радуемся, что музыку проекта Inside the war услышат и за рубежом — на фестивале Walden festival, который состоится 15-16 июля в Брюсселе, и на немецком Usedomer Musikfestival, который пройдет 16 сентября — 7 октября на острове Узедом. Однако символично, что премьеру первыми услышат харьковские слушатели», — комментирует исполнительный директор фестиваля Мария Горбонос.
«Музыка — самое эмоциональное из искусств, поэтому именно через музыку проще всего передать, что чувствует молодой художник в начале полномасштабного вторжения: веру в будущее, как в фортепианном квинтете Александры Романовой «Жизнь начинается снова», напряжение, как в квартете Юрия Пикуша, стойкость духа, как в музыке Steel of the sea Максима Поплинского, или же драматичность ситуации, как в сонате Тимура Кузнецова», — говорит директор Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского Иван Пахота.
Со сцены прозвучат произведения участников конкурса композиторов в исполнении квартета «Восток Опера» в составе: Вера Литовченко, Наталья Бабарук, Виктор Вирясов, Татьяна Одринская и пианиста Максима Шадько.
Программа:
— Александра Романова — «Жизнь начинается снова»
— Тимур Кузнецов — «Соната для фортепиано»
— Максим Поплинский — Steel of the sea
— Юрий Пикуш — Contrapunktum
Начало концерта — в 18:00. На мероприятие можно попасть, сделав на месте добровольное пожертвование.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове состоится еще одно мероприятие в рамках международного фестиваля KharkivMusicFest. 16 июня в арт-клубе Pintagon пройдет концерт Inside the War. На нем сыграют произведения победителей Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского разных лет, написанные с начала полномасштабного вторжения РФ.".