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Концерт Inside the War: харків’ян запрошують першими почути музику війни

Культура 21:27   15.06.2023
Олена Нагорна
Концерт Inside the War: харків’ян запрошують першими почути музику війни

У Харкові відбудеться ще один захід у межах міжнародного фестивалю KharkivMusicFest. 16 червня в артклубі Pintagon пройде концерт Inside the War. На ньому зіграють твори переможців Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів ім. Бориса Лятошинського різних років, написані з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Прем’єра буде саме для харків’ян, а вже у липні програму презентують у Бельгії та восени у Німеччині, повідомили МГ “Об’єктив” організатори KharkivMusicFest.

«Тішимось, що музику проєкту Inside the war почують і за кордоном — на фестивалі Walden festival, який відбудеться 15-16 липня в Брюсселі, і на німецькому Usedomer Musikfestival, який пройде 16 вересня – 7 жовтня на острові Узедом. Проте символічно, що прем’єру першими почують харківські слухачі», – коментує виконавча директорка фестивалю Марія Горбонос.

«Музика — найемоційніше із мистецтв, тому саме через музику найпростіше передати, що відчуває молодий митець на початку повномасштабного вторгнення: віру у майбутнє, як у фортепіанному квінтеті Олександри Романової «Життя починається знову», напругу, як у квартеті Юрія Пікуша, стійкість духу, як в музиці Steel of the sea Максима Поплінського, або ж драматичність ситуації, як в сонаті Тимура Кузнєцова», – каже директор Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів ім. Бориса Лятошинського Іван Пахота.

Зі сцени пролунають твори учасників конкурсу композиторів у виконанні квартету «Схід Опера» у складі: Віра Литовченко, Наталія Бабарук, Віктор Вірясов, Тетяна Одринська та піаніста Максима Шадька.

Програма:
– Олександра Романова – “Життя починається знову”
– Тимур Кузнєцов – “Соната для фортепіано”
– Максим Поплінський – Steel of the sea
– Юрій Пікуш – Contrapunktum

Початок концерту – о 18:00. На захід можна потрапити, зробивши на місці добровільну пожертву.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відбудеться ще один захід у межах міжнародного фестивалю KharkivMusicFest. 16 червня в артклубі Pintagon пройде концерт Inside the War. На ньому зіграють твори переможців Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів ім. Бориса Лятошинського різних років, написані з початку повномасштабного вторгнення РФ.".