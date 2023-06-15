Концерт Inside the War: харків’ян запрошують першими почути музику війни
У Харкові відбудеться ще один захід у межах міжнародного фестивалю KharkivMusicFest. 16 червня в артклубі Pintagon пройде концерт Inside the War. На ньому зіграють твори переможців Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів ім. Бориса Лятошинського різних років, написані з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Прем’єра буде саме для харків’ян, а вже у липні програму презентують у Бельгії та восени у Німеччині, повідомили МГ “Об’єктив” організатори KharkivMusicFest.
«Тішимось, що музику проєкту Inside the war почують і за кордоном — на фестивалі Walden festival, який відбудеться 15-16 липня в Брюсселі, і на німецькому Usedomer Musikfestival, який пройде 16 вересня – 7 жовтня на острові Узедом. Проте символічно, що прем’єру першими почують харківські слухачі», – коментує виконавча директорка фестивалю Марія Горбонос.
«Музика — найемоційніше із мистецтв, тому саме через музику найпростіше передати, що відчуває молодий митець на початку повномасштабного вторгнення: віру у майбутнє, як у фортепіанному квінтеті Олександри Романової «Життя починається знову», напругу, як у квартеті Юрія Пікуша, стійкість духу, як в музиці Steel of the sea Максима Поплінського, або ж драматичність ситуації, як в сонаті Тимура Кузнєцова», – каже директор Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів ім. Бориса Лятошинського Іван Пахота.
Зі сцени пролунають твори учасників конкурсу композиторів у виконанні квартету «Схід Опера» у складі: Віра Литовченко, Наталія Бабарук, Віктор Вірясов, Тетяна Одринська та піаніста Максима Шадька.
Програма:
– Олександра Романова – “Життя починається знову”
– Тимур Кузнєцов – “Соната для фортепіано”
– Максим Поплінський – Steel of the sea
– Юрій Пікуш – Contrapunktum
Початок концерту – о 18:00. На захід можна потрапити, зробивши на місці добровільну пожертву.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відбудеться ще один захід у межах міжнародного фестивалю KharkivMusicFest. 16 червня в артклубі Pintagon пройде концерт Inside the War. На ньому зіграють твори переможців Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів ім. Бориса Лятошинського різних років, написані з початку повномасштабного вторгнення РФ.".