В Боровской громаде вторые сутки нет света: причина и когда вернут электрику
В Боровской громаде на Харьковщине со вчерашнего дня, 14 июня, нет света из-за повреждения высоковольтной линии электропередач в Купянском районе.
Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.
Как рассказали в поселковом совете, сейчас ведутся ремонтные работы. По информации энергетиков, электроснабжение должно быть возобновлено во второй половине дня 15 июня.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 11:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровской громаде на Харьковщине со вчерашнего дня, 14 июня, нет света из-за повреждения высоковольтной линии электропередач в Купянском районе.".