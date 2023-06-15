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В Боровской громаде вторые сутки нет света: причина и когда вернут электрику

Общество 11:37   15.06.2023
Виктория Яковенко
В Боровской громаде вторые сутки нет света: причина и когда вернут электрику

В Боровской громаде на Харьковщине со вчерашнего дня, 14 июня, нет света из-за повреждения высоковольтной линии электропередач в Купянском районе.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

Как рассказали в поселковом совете, сейчас ведутся ремонтные работы. По информации энергетиков, электроснабжение должно быть возобновлено во второй половине дня 15 июня.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровской громаде на Харьковщине со вчерашнего дня, 14 июня, нет света из-за повреждения высоковольтной линии электропередач в Купянском районе.".