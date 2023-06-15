В Боровской громаде вторые сутки нет света: причина и когда вернут электрику

В Боровской громаде на Харьковщине со вчерашнего дня, 14 июня, нет света из-за повреждения высоковольтной линии электропередач в Купянском районе.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

Как рассказали в поселковом совете, сейчас ведутся ремонтные работы. По информации энергетиков, электроснабжение должно быть возобновлено во второй половине дня 15 июня.