Live
  • Четвер 15.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику

Суспільство 11:37   15.06.2023
Вікторія Яковенко
На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику

У Борівській громаді на Харківщині відучора, 14 червня, немає світла через пошкодження високовольтної лінії електропередач у Куп’янському районі.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Як розповіли в селищній раді, наразі ведуться ремонтні роботи. За інформацією енергетиків, електропостачання має бути відновлено у другій половині дня 15 червня.

Читайте також: Синєгубов: 90% Харківщини – зі світлом, без електрики – 85 населених пунктів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику
На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику
15.06.2023
У Харкові збитий кіт приповз у дитсадок за допомогою (фото, відео)
У Харкові збитий кіт приповз у дитсадок за допомогою (фото, відео)
15.06.2023
Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти
Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти
15.06.2023
Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”
Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”
15.06.2023
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
15.06.2023
У Харкові наведуть лад у підвалах кооперативних будинків, що служать укриттями
У Харкові наведуть лад у підвалах кооперативних будинків, що служать укриттями
15.06.2023

Новини за темою:

18:33
Сказ на Харківщині. У Лозівській громаді вводять карантин через лисицю
17:42
Допомагав перекидати війська рф на фронт – СБУ схопила зрадника на Харківщині
16:14
Синєгубов: 90% Харківщини – зі світлом, без електрики – 85 населених пунктів
15:50
“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині
15:25
Порався на подвір’ї та підірвався. На Харківщині травмувався 57-річний чоловік

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді на Харківщині відучора, 14 червня, немає світла через пошкодження високовольтної лінії електропередач у Куп’янському районі.".