На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику
У Борівській громаді на Харківщині відучора, 14 червня, немає світла через пошкодження високовольтної лінії електропередач у Куп’янському районі.
Про це повідомили у Борівській селищній раді.
Як розповіли в селищній раді, наразі ведуться ремонтні роботи. За інформацією енергетиків, електропостачання має бути відновлено у другій половині дня 15 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 11:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді на Харківщині відучора, 14 червня, немає світла через пошкодження високовольтної лінії електропередач у Куп’янському районі.".