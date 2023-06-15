На Борівщині другу добу немає світла: причина та коли повернуть електрику

У Борівській громаді на Харківщині відучора, 14 червня, немає світла через пошкодження високовольтної лінії електропередач у Куп’янському районі.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Як розповіли в селищній раді, наразі ведуться ремонтні роботи. За інформацією енергетиків, електропостачання має бути відновлено у другій половині дня 15 червня.