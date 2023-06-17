Сотни тонн грузов: как украинцы из Австрии помогают харьковчанам (сюжет)

В команде волонтеров «YOUKRAINE» из Австрии много украинцев, уже давно живущих в Вене. Они уехали из-за разных обстоятельств, однако говорят «в душе остались украинцами». С начала полномасштабного вторжения команда «YOUKRAINE» завезла в Украину сотни тонн грузов гумопомощи. В частности, они несколько раз передавали медучреждениям Харькова медпрепараты. О работе волонтеров смотрите в сюжете МГ Объектив.

С начала полномасштабного вторжения ОО «YOUKRAINE» из Вены поддерживает украинцев через благотворительные программы. Волонтеры ввезли сотни тонн грузов гуманитарной и медицинской помощи в Украину.

Иван Дыба директор, ОО «YOUKRAINE» в Австрии

Очень многие австрийцы с первого дня начали помогать Украине. Люди приходили с одним вопросом: «Чем мы можем быть полезны? Чем можем помочь?» Мы составляли оперативные списки. На период начала войны все нуждались в теплых средствах для согревания. Нуждались в теплой одежде, еде. Военные стали нам посылать запросы разнообразного характера. Однако Австрия не разрешает поддерживать чужие армии. Официально мы не могли прорабатывать запросы от военных. Единственное, чем мы могли помочь – это были обычные средства согревающего характера.

Волонтеры рассказали, что уже не впервые закупили медпрепараты и для харьковских медучреждений.

Иван Дыба директор, ОО «YOUKRAINE» в Австрии

Сейчас, да и с самого начала существования мы делали акценты и приоритетами ставили на регионы, непосредственно страдающие в первую очередь. Поэтому Харьков остается для нас приоритетным регионом. Скажу вам откровенно: с Харьковом очень приятно работать.

Первоначально гуманитарный и медицинский груз собирается на складах благотворителей в Австрии. Затем его нужно доставить в Украину и довезти в разные регионы. Логистическую составляющую «Вена – Харьков» взял на себя БФ «Заповіт» Саркиса Давтяна.

Сергей Ивашкевич, волонтер БФ «Завет» Саркиса Давтяна

На самом деле очень сложно найти такие организации как «YOUKRAINE» в Австрии. Потому что их не так много. И одних мы нашли. И они были тоже ещё не сильно развитая организация, но совместно и благодаря усилиям патриотических украинцев, которые там работали, и они именно с полной отдачей работали. Они очень сильно старались. Они никогда не сидят. Они целыми днями ездят по разным организациям. Находят те или иные вещи, которые нам необходимы. И мы передаём в больницы или детские дома, в зависимости от того, что надо.

Иван Дыба, директор ОО «YOUKRAINE» в Австрии

Количество запросов ежедневно растет, а количество «гуманитарки», которая приходит от австрийцев, сокращается. Мы понимаем, что война продолжается, несмотря на то, что люди где-то уже привыкли к такому мнению и в Австрии, и вообще в Европе, и я думаю повсюду в мире. Люди привыкают к чему-либо. Однако нам казаться нельзя, опускать руки – тоже нет. Работы действительно много.